В ночь с 24 на 25 ноября ожидается первое из трех грядущих суперлуний — ноябрьское полнолуние, известное как «бобровая луна». Но москвичи не смогут ее увидеть из-за бушующего циклона, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Полная Луна сблизилась с Землей на расстояние около 360 тысяч километров. В ночь на среду она будет примерно на 15% больше средней и почти на треть больше минимальной в году, которая обычно наблюдается в мае–июне.

Естественный спутник Земли застынет на огромной высоте над горизонтом, поражая своим размером и красотой. В Москве Луна взойдет в 15:11. Жители могли бы разглядеть ее к ночи, если бы не циклон, который придет с Балкан. Из-за него на столицу обрушится снегопад.

Также жителей Земли ожидает декабрьское и январское суперлуния.

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