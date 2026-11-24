Каратист из Воскресенска завоевал бронзу командного Кубка мира в Ханчжоу

Руслан Саядов из Воскресенска стал бронзовым призером командного Кубка мира по карате в составе сборной России. Турнир прошел с 20 по 22 ноября в китайском Ханчжоу, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Руслан Саядов, представляющий СШОР по единоборствам в Воскресенске, выступил в дисциплине «командное кумитэ». В матче за третье место сборная России победила команду Ирана со счетом 3:0.

В четвертьфинале российские каратисты одолели действующих чемпионов мира — сборную Египта. В полуфинале они уступили команде Черногории со счетом 1:3 и продолжили борьбу за бронзу. Победителями турнира стали черногорские спортсмены, обыгравшие в финале сборную Турции.

В соревнованиях участвовали 80 команд из 42 стран. Они разыграли четыре комплекта наград.

Российские каратисты впервые с 2004 года поднялись на пьедестал мирового первенства. Бронза Кубка мира также обеспечила команде участие в командном чемпионате мира, который пройдет в 2028 году в Токио.

Новости министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram, VK и МАХ.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» - она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.