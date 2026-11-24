Более 670 спортсменов выступили на фестивале джиу-джитсу в Апрелевке

Открытый фестиваль джиу-джитсу Московской области собрал 674 участника 21–22 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Мелодия» в Апрелевке, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль организовала федерация джиу-джитсу Московской области при поддержке регионального министерства физической культуры и спорта. На татами вышли 674 спортсмена из Подмосковья и других регионов.

Первое место в общекомандном зачете заняла команда «Сибирский Барс» из Апрелевки, второе — региональная общественная организация «Федерация спортивных единоборств» городского округа Подольск, третье — Центральная спортивная школа № 1 Наро-Фоминска.

«Фестиваль стал не только спортивным событием, но и важным шагом в развитии джиу-джитсу региона. Поддержка молодых спортсменов сегодня — это победы Подмосковья завтра», — отметил президент федерации джиу-джитсу Московской области Дмитрий Иванов.

В соревнованиях участвовали атлеты разного уровня подготовки: дети 8–9 лет, юниоры, взрослые и ветераны старше 35 лет в дивизионе «Мастерс». Программа включала неваза и файтинг, ноу-ги, мужской фулл-контакт, дуо-системы, парные ката, шоу-программы и пара-джитсу.

Мероприятие прошло в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.