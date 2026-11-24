Опрос Авито Услуг показывает: каждый третий россиянин, или 36% опрошенных, не исключают, что в наступающем году запишутся на консультацию к нутрициологу. Восемь из десяти респондентов заявили, что их цели на 2027 год так или иначе связаны с ЗОЖ, сообщила пресс-служба компании.

Самыми востребованными планами оказались коррекция веса (28%), переход к здоровому рациону и рост физической активности (25%), а также перестройка пищевых привычек (24%) — в частности, отказ или сокращение сладкого, газировки и фастфуда.

Обратиться к специалисту по питанию могут и из-за вполне бытовых ситуаций: например, после смены работы не получается обедать по расписанию, а после переезда приходится заново выстраивать продуктовую корзину и меню. Нутрициолог в таких случаях помогает наладить режим приемов пищи, расширить рацион и распланировать еду на рабочую неделю.

«Перед поиском нутрициолога стоит сформулировать, какая помощь вам нужна. Если хотите разобрать привычный рацион, вам может подойти разовая консультация. Если планируете постепенно менять пищевые привычки, посмотрите, предлагает ли специалист сопровождение. Уточните, что входит в стоимость, как часто вы будете встречаться и можно ли задавать вопросы между консультациями», — отметил руководитель категорий «Красота и здоровье» на Авито Услугах Игорь Санников.

Что спросить у нутрициолога перед первой консультацией

Прежде чем записываться на прием, нутрициолог и эксперт Авито Услуг Наталия Кудинова советует выяснить два момента: где специалист получил образование и сталкивался ли он ранее с запросами, близкими к вашему. Профессионалу необходимо разбираться в физиологии и биохимии, понимать механизмы пищеварения и обмена веществ. О квалификации говорит и манера объяснять свои решения. Если вам сразу предлагают готовое меню, уточните, каким образом в нем учтены ваши вкусы, распорядок дня и финансовые возможности.

«Хороший знак, если специалист сначала спрашивает вас о привычках и образе жизни, а только потом предлагает обсудить, что стоит изменить в питании. Попросите объяснить, почему он дает именно такой совет и на каких данных он основан. Важно и то, насколько рекомендация вам по силам. Если в будни у вас есть полчаса на приготовление ужина, это стоит учесть, когда вы обсуждаете меню», — пояснила нутрициолог Наталия Кудинова.

Поводом для сомнений должны стать и обещания, которые звучат в объявлении или при первом разговоре. Компетенция нутрициолога — работа с рационом и пищевыми привычками. Если ситуация требует диагностики или лечения, он должен направить человека к врачу.

Гарантии излечить болезнь питанием или БАДами, а также обещания сбросить вес к определенной дате — тревожный сигнал. Насторожить должно и предложение без объяснений убрать из рациона целую продуктовую группу, будь то все молочные продукты или фрукты.

По словам Наталии Кудиновой, профессиональный нутрициолог опирается на научные данные и оценивает конкретного человека: его образ жизни, уровень активности, привычки в еде, цели и состояние здоровья. Единых для всех рационов и рекомендаций не бывает.

На что обратить внимание в профиле нутрициолога

При изучении отзывов стоит отталкиваться от собственной задачи. Тем, кто ищет сопровождение на несколько месяцев, особенно пригодятся комментарии о том, как складывалась работа уже после первой встречи: отвечал ли специалист на возникающие вопросы, предлагал ли альтернативные блюда, если меню оказалось слишком дорогим или трудоемким.

Игорь Санников рекомендует также просматривать ответы специалиста на критические отзывы. Единичный негативный комментарий сам по себе мало о чем говорит. Куда важнее, повторяется ли одна и та же претензия у разных клиентов и как на нее реагируют — разбираются в ситуации, предлагают выход или переходят на личности. Дополнительную информацию об исполнителе дают отметки в профиле или объявлении на площадке: «Надежный исполнитель», «Документы проверены» и «Реквизиты проверены».

На первой консультации

Готовясь к первой консультации, полезно вспомнить свой обычный день — с перекусами, пропущенным обедом или поздним ужином — и сформулировать, что хотелось бы поменять и что мешало это сделать раньше. На встрече специалист уточнит цель, расспросит о рабочем графике, сне, физической нагрузке и пищевых привычках. Отдельно нужно сообщить о хронических заболеваниях, аллергиях, непереносимости продуктов, принимаемых лекарствах и добавках — это важно в том числе для понимания, какие вопросы стоит адресовать врачу.

Далее вместе с нутрициологом вы разберете текущий рацион. Специалист может оценить, насколько разнообразно вы питаетесь, какие продукты дают вам белок, часто ли на столе появляются овощи и другие источники клетчатки. В завершение встречи стоит зафиксировать, с каких изменений вы начнете и по каким признакам поймете, что они вам подходят.

«После первой консультации человеку должно быть понятно, что он может сделать уже завтра. Если основная сложность в том, что в рабочие дни вы регулярно пропускаете обед, с этого и стоит начать. Обсудите, сколько времени у вас есть на перерыв, где вы обычно едите и какой вариант впишется в ваш день», — подчеркнула нутрициолог и эксперт Авито Наталия Кудинова.

Как понять, что сопровождение приносит пользу

Дальше рекомендации постепенно переносят в повседневную жизнь. На последующих консультациях обсуждается, что получилось, где возникли сложности и насколько комфортно следовать плану. Если приготовление предложенных блюд отнимает весь вечер, об этом нужно сказать прямо — специалист подберет варианты попроще. Если сменный график мешает есть в одно и то же время, режим можно пересмотреть вместе.

«Один из признаков, что работа приносит пользу, — со временем вы все чаще можете обойтись без подсказки. Например, сами решаете, чем заменить продукт в привычном блюде или что выбрать на обед, если день пошел не по плану. Такие навыки остаются с человеком и после завершения консультаций», — сказала нутрициолог Наталия Кудинова.