Суд дал главе турфирмы пять лет за хищение 10,6 млн рублей в Новокузнецке

Руководитель турфирмы похитила у покупателей путевок 10 626 800 рублей. Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области сообщил о приговоре 24 ноября.

Следствие установило, а суд подтвердил, что с 29 декабря 2023 года по 26 августа 2024 года директор скрывала от потенциальных клиентов тяжелое финансовое положение компании и заведомую невозможность выполнить обязательства. Она принимала деньги за поездки и похищала их путем обмана и злоупотребления доверием.

Во время процесса суд допросил потерпевших, которые не смогли отправиться в оплаченные поездки, заслушал свидетелей и изучил материалы дела. Суд удовлетворил иски о возврате похищенных средств. После оглашения приговора осужденную взяли под стражу в зале суда.

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