Учебный корпус «Черусти» школы № 2 в поселке Черусти муниципального округа Шатура получил дополнительную электрическую мощность. Работы выполнили в середине ноября по договору технологического присоединения к сетям «Мособлэнерго», сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Энергетики увеличили разрешенную мощность учебного корпуса «Черусти» с 52 до 74 кВт. Трехэтажное здание площадью около 1645 кв. м на улице Вокзальной рассчитано на 240 учеников. Ранее оно было подключено к электросетям по третьей категории надежности.

Специалисты «Мособлэнерго» смонтировали в распределительном устройстве два новых расчетных прибора учета электроэнергии. Они позволяют точно фиксировать потребление и контролировать нагрузку на сеть.

Обновленная схема электроснабжения рассчитана на работу учебных кабинетов, лабораторий, актового и спортивного залов, библиотеки и столовой. Дополнительная мощность позволит использовать освещение, компьютерное оборудование и инженерные системы с учетом современных потребностей учебного процесса.

Недавно в корпусе провели капитальный ремонт по госпрограмме «Строительство и капремонт объектов социальной инфраструктуры Подмосковья» и нацпроекту «Молодежь и дети».

«Раньше здание располагало 52 кВт, чего не хватало для полноценной работы кабинетов, лабораторий, актового и спортивного залов, библиотеки и столовой. Теперь разрешенная мощность выросла до 74 кВт, а новые расчетные приборы учета позволяют точно фиксировать потребление и контролировать нагрузку», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.