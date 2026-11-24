По ее словам, оформить квартиру к празднику можно без дорогого декора. Она посоветовала начать с входной двери и заменить часть повседневного текстиля.

На диван можно положить подушки с новогодней тематикой и красный плед, на обеденный стол — скатерть или дорожку. С зимой и праздниками ассоциируются насыщенные однотонные ткани, клетчатые узоры и фактурные материалы, отметила эксперт.

«Для новогоднего оформления подойдут гирлянды разных форм и цветов: с теплым светом, который добавит интерьеру уюта, или разноцветные — если хочется более ярких, дофаминовых акцентов. В качестве дополнения можно использовать декоративные камины, светящиеся фигуры или свечи на батарейках, которые создают эффект живого огня без открытого пламени. При этом лучше заранее продумать общую цветовую гамму украшений, чтобы они сочетались между собой. Разместить гирлянды можно вокруг зеркала или на стеллажах», — заключила Сайгина.

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