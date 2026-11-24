Депутат также призвал заранее продумать альтернативные способы доставки грузов в регион.

«Страны Балтии не оставляют мыслей о блокаде Калининградской области, и после того, как Эстония закрыла все погранпереходы в Россию, об этом же заговорила Литва. А именно через эту страну сейчас идет весь транзит. Конечно, нужно заранее озаботиться альтернативными способами доставки грузов, но я всегда был сторонником того, чтобы в ответ на такие недружественные действия просто взять под контроль Сувалкский коридор. Совершенно не обязательно его захватывать, просто выставить по обе стороны вооруженные посты, которые позволяли бы проезжать нашему автомобильному транспорту», — сказал Журавлев.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство выделит 50 млрд рублей из Фонда национального благосостояния на строительство железнодорожных паромов во избежание блокады Калининграда. По его словам, некоторые западные страны пытаются нарушить логистику региона.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.