Судебные приставы Московской области провели приемы и юридические консультации по вопросам защиты прав несовершеннолетних. Мероприятия приурочили ко Всемирному дню ребенка и Всероссийскому дню правовой помощи детям, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Московской области.

Приставы Подмосковья ответили на вопросы об исполнительных производствах, связанных с исполнением судебных решений в пользу несовершеннолетних.

Сотрудники Клинского отделения приняли участие в круглом столе «Правовой щит» вместе с представителями городской прокуратуры, военного комиссариата, ОМВД, налоговой инспекции, адвокатской и нотариальной палат. Участники обсудили защиту прав юных жителей округа, оказали бесплатную юридическую помощь детям-сиротам, детям в трудной жизненной ситуации, детям участников СВО и их родителям. Также они рассказали о действующих мерах поддержки.

Приставы Люберецкого и Лобненского подразделений провели приемы в МФЦ Московской области. Чаще всего жители спрашивали о взыскании алиментов. Сотрудники разъяснили порядок расчета выплат и взыскания неустойки, рассказали, какие документы нужно подать и в какой суд обратиться.

Сотрудники отдела правового обеспечения ГУФССП России по Московской области вместе с юристами других ведомств посетили Можайскую воспитательную колонию ГУ ФСИН России по Московской области. Они ответили на вопросы несовершеннолетних осужденных, разъяснили положения законодательства и права подростков, провели индивидуальные консультации.

Всероссийский день правовой помощи детям проходит ежегодно 20 ноября во всех регионах России с 2013 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что родственники и дети участников специальной военной операции в Подмосковье получают различные меры поддержки, в том числе и в индивидуальном порядке.

«Дети, родители, жены (участников СВО — ред.) сталкиваются с разными сложностями. Мы стараемся помогать и в рамках фонда «Защитники Отечества», и на каждой территории у нас есть семьи, которые мы сопровождаем», — сказал губернатор.