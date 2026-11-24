В столичном районе Фили-Давыдково построят современный бизнес-центр, который расположится таким образом, что будущие сотрудники получат удобный доступ к крупным городским магистралям, МЦД и нескольким линиям метро. Развитая транспортная инфраструктура позволяет добраться до делового комплекса и на городском, и на личном транспорте, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе продолжают развивать деловую инфраструктуру и создавать в районах с удобной транспортной доступностью новые рабочие места.

«Один из таких проектов реализуется на западе столицы. Расположение 31-этажного бизнес-центра класса А позволит будущим сотрудникам выбирать наиболее комфортные маршруты: всего две минуты займет дорога до станции МЦД-1 „Кунцевская“ и шесть минут — до одноименной станции метро, объединяющей три линии», — сказал Ликсутов.

Он добавил, что комфортное автомобильное сообщение с другими деловыми районами столицы обеспечивается близостью крупных городских магистралей. Так, добраться до «Моска-Сити» можно будет приблизительно за 10 минут, а до Садового кольца — за 15 минут.

Девелопером объекта в рамках городской программы стимулирования создания мест приложения труда является Sense.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова, благодаря программе МПТ удается привлекать частные инвестиции в развитие социальной, промышленной и деловой инфраструктуры столицы.

«Благодаря этому в разных районах столицы появляются новые центры занятости, которые дополняют жилую застройку и предоставляют горожанам возможность работать ближе к дому. Один из таких проектов реализуется в районе Фили-Давыдково, где появится бизнес-центр класса А общей площадью почти 67 тыс. кв. м», — подчеркнул Гарбузов.

Он добавил, что ввод комплекса в эксплуатацию принесет городу свыше 3,7 тыс. новых рабочих мест.

Реализацию проекта на расположенной на улице Алексея Свиридова площадке контролирует Мосгосстройнадзор.

«Застройщик приступил к строительству в январе 2026 года. Инспекторы Комитета провели на объекте уже три выездные проверки, в ходе которых оценили соответствие выполненного объема работ и примененных материалов требованиям проектной документации», — пояснил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В деловом центре предусмотрели свыше 170 офисных помещений разных форматов, включая двухуровневые пространства с террасами. Первые этажи займут торговые помещения, ресторан и кафе. Для автомобилистов будет оборудован четырехуровневый подземный паркинг.

«Город последовательно развивает транспортный каркас запада Москвы, и район Кутузовского делового коридора становится одной из основных транспортных артерий Москвы. Расположение бизнес-центра рядом с крупным транспортно-пересадочным узлом и основными автомобильными маршрутами повышает деловой и инвестиционный потенциал проекта», — рассказал исполнительный директор Sense Александр Мамаев.

Он уточнил, что благодаря продуманной линейке лотов от 75,5 до 12 тыс. кв. м с возможностью объединения удается закрывать любую потребность бизнеса, начиная от офиса небольшой команды до штаб-квартиры крупной компании.

Программу стимулирования создания мест приложения труда реализуют с 2020 года. За это время она охватила почти все районы Москвы. Инвесторы построят около 340 объектов суммарной площадью порядка 11 млн. кв. м.

Среди них — новые учреждения спорта, культуры и образования, торговые и офисные центры, а также промпредприятия.

Всего в развитие столицы привлекут около 4 трлн. рублей. Это позволит создать порядка 500 тыс. Новых рабочих мест почти во всех отраслях экономики Москвы.