Генерала Кириллова могли взорвать дистанционно с помощью камеры на самокате

Начальника войск РХБЗ Вооруженных сил РФ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова взорвали с помощью камеры видеонаблюдения, установленной на самокате, там же было и самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщает Mash .

Генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник погибли в результате взрыва, произошедшего во вторник утром на юго-востоке Москвы. СК возбудил уголовное дело по статьям 105, 205 и 222 УК РФ (убийство, теракт, незаконный оборот оружия, боеприпасов).

Покушение на убийство Кириллова было совершено по сценарию, аналогичному попытке покушения на офицера ВС РФ Андрея Т., которое произошло 24 июля на улице Синявинской. Преступник установил СВУ под днище автомобиля военнослужащего и спрятал рядом камеру с сим-картой. Это позволило ему активировать детонатор дистанционно, когда жертва окажется в зоне поражения.

Предположительно, сегодняшнее убийство было спланировано таким же образом. СВУ было установлено вместо камеры на самокате, направленного в сторону выхода. Это было сделано для того, чтобы взрыв уничтожил не только само устройство, но и все возможные улики. При этом сам исполнитель мог находиться в любой точке мира и активировать взрывное устройство дистанционно, позвонив на сим-карту.