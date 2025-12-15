«Там были обрывы»: заблудившийся в Пермском крае рассказал о происшествии

Пропавшие в Пермском крае туристы вернулись на туристическую базу. Один из снегоходчиков рассказал, что произошло во время их путешествия на гору Ослянка, сообщает РЕН ТВ .

Рустам Шаихов отметил, что их группа пересеклась с другими туристами на вершине. Путешественники сделали несколько фотографий, а затем начали спускаться.

Однако туристы случайно поехали не по тому пути.

«Там были обрывы. Два снегохода сломали… Уже поняли, что обратно не вернуться никак», — отметил турист.

Они приняли решение остаться на ночь и развести костер.

13 декабря группа из 15 туристов выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва к горе Ослянка. Двое из них позднее вернулись в поселок, остальные же решили продолжить отдых и исчезли.

Затем стало известно о пропаже еще одной туристической группы, которая состоит из шести человек. Они тоже отправились в поход в район горы Ослянка 13 декабря, но перестали выходить на связь.

Сейчас обе группы найдены. Медики осматривают пропавших туристов.

