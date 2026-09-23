В Воскресенске к 2027 году обновят дюкер для 34 тыс жителей

Капитальный ремонт дюкера под рекой Москвой в Воскресенске планируют завершить в 2027 году. Обновление системы водоотведения затронет 34 тыс. жителей, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Воскресенске продолжается капитальный ремонт дюкера под рекой Москвой. Работы проводят в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и областной госпрограммы. Планируется обновить более 1 тыс. метров трубопровода. Дюкер — напорный участок трубопровода, проложенный под препятствием, в данном случае под руслом реки.

Дюкер ввели в эксплуатацию в 1971 году. Он обеспечивает отвод стоков из микрорайона Новлянский, промышленной зоны Воскресенска, деревни Ратчино и села Федино. Сейчас специалисты сваривают наземную ветку. Работы на подводном участке возобновят после завершения судоходного сезона, чтобы не мешать движению судов и обеспечить безопасность работ.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев сообщил, что в регионе сейчас работают почти на 200 объектах коммунальной инфраструктуры. В Подмосковье устанавливают станции водоподготовки и обезжелезивания, модернизируют очистные сооружения и канализационные насосные станции, а также автоматизируют их работу. Ремонт дюкера планируют завершить в 2027 году. Он должен повысить надежность водоотведения для 34 тыс. жителей Воскресенска.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что за 3 года по модернизации систем водоснабжения и водоотведения в Подмосковье должны выполнить 640 мероприятий.

«Сейчас, соответственно, специалисты комиссионно проводят анализ системы водоснабжения, водоотведения. Вы знаете, что один из национальных проектов предполагает комплексную работу по модернизации ЖКХ», — сказал Воробьев.