Представители Подмосковья обсудили защиту детей на форуме «Диалог о фейках 4.0»

Представители Подмосковья приняли участие в форуме «Диалог о фейках 4.0» в Национальном центре «Россия» и обсудили защиту детей от мошенников, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

На форуме «Диалог о фейках 4.0» выступили представители региональных правительств, Беларуси, Казахстана, Малайзии, Вьетнама, Кувейта, Словакии, Египта и других стран. Участники обменялись опытом противодействия недостоверной информации. Глава МИД России Сергей Лавров поприветствовал участников, а президент Владимир Путин направил им послание о значимости форума и актуальности его темы.

Участники обсудили роль региональных правительств в борьбе с мошенничеством в 2026 году. Первый заместитель начальника УБК МВД России Сергей Калинин сообщил, что за последние два года число преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий снизилось благодаря совместным мерам правительства, Банка России и правоохранительных органов. При этом за восемь месяцев 2026 года число несовершеннолетних, совершивших такие правонарушения, выросло на 28% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

От Подмосковья в форуме участвовали заместитель руководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Артем Черепякин и заместитель заведующего информационным отделом управления экономической безопасности ведомства Владимир Брянцев. Они отметили, что защита детей и подростков от мошенников требует межведомственного взаимодействия, просвещения и изменений в законодательстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.