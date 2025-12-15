Уголовное дело возбудили в Пермском крае после исчезновения туристов

По данным правоохранителей, незарегистрированная тургруппа из 15 человек самостоятельно выехала на снегоходах из поселка Средняя Усьва к горе Ослянка. В тот же день двое из них (они первыми спустились с горы), вернулись в поселок. Остальные туристы до сих пор не найдены.

Туристов ищут спасатели, волонтеры, сотрудники полиции и местные жители. Исследуется маршрут, по которому предположительно передвигались снегоходчики, а также таежная местность около горы площадью около 63 кв. км.

Следователи и криминалисты осмотрели базу отдыха, где находились пропавшие перед отправлением. Кроме того, допрошены близкие туристов.

Для поисков применяют беспилотники, транспорт повышенной проходимости и вертолет. В общей сложности пропавших ищут более 100 человек и 46 единиц техники. Ситуация осложняется из-за обильного снега и метели.

Ранее сообщалось, что в составе группы были как опытные снегоходчики, так и новички. В день пропажи в горах была ограниченная видимость. Сейчас там сохраняется минусовая температура.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.