В Пермском крае бесследно исчезла группа из 13 снегоходчиков

В Пермском крае при катании на снегоходах в горной местности исчезла группа из 13 человек. Волонтеры готовятся к поисковой операции, которая запланирована на 15 декабря, сообщает Baza .

Компания друзей в возрасте от 27 до 43 лет, прибывшая на отдых из Екатеринбурга и Верхней Пышмы, 13 декабря отправилась в поездку на снегоходах от гостевого комплекса Ослянка House. Вскоре один из участников позвонил своей жене и сообщил об успешном достижении вершины и намерении начать спуск. После этого связь с группой прервалась, и на место размещения они не вернулись.

По информации родственников пропавших, в составе группы были как опытные снегоходчики, так и новички. В день пропажи в горах наблюдалась ограниченная видимость, а на данный момент сохраняется минусовая температура и идет снег.

15 декабря волонтеры планируют начать поисковую операцию. В настоящее время начало операции затруднено из-за неблагоприятных погодных условий.

