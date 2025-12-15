Еще одна группа туристов пропала в горах Пермского края

В горах Пермского края пропала еще одна группа туристов. Шесть человек отправились в поход в район горы Ослянка, и с тех пор о них ничего не известно. Уже сутки туристы не выходят на связь, сообщает SHOT .

Вторая группа, состоящая из 5 мужчин и женщины, отправилась на маршрут 13 декабря с базы «Ослянка House». В этот же день в поход отправилась первая пропавшая группа из 13 человек. Отправились по маршруту на нескольких снегоходах с санями-волокушами, в которых лежал запас продуктов.

Перед отъездом вторая группа туристов сообщила, что намерена вернуться 14 декабря. Однако к назначенному времени они не появились. По словам владельца гостиницы, туристы уведомили, что могут задержаться и приехать позже.

В настоящее время связь со второй пропавшей группой отсутствует. Поисковые мероприятия продолжаются.

Накануне в Пермском крае при катании на снегоходах в горах исчезла группа мужчин. В местном главке СК РФ установили, что туристы выехали из поселка Средняя Усьва. В этот же день двое вернулись в поселок. По факту исчезновения группы туристов возбуждено уголовное дело. В понедельник удалось установить место нахождения туристов.

