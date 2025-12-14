МЧС: на турбазу в Пермском крае вернулись двое из 15 туристов

Двое из туристической группы из 15 человек вернулись с маршрута к назначенному времени в субботу на турбазу в районе горы Ослянка, местонахождение 13 человек остается неизвестным, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что группа состояла из 15 человек, мужчины.

«Двое из группы вернулись на базу „Ослянка- хаус“ 13 декабря в шесть часов вечера. До настоящего времени местонахождение 13 человек неизвестно», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю.

Волонтеры готовятся к поисковой операции, которая запланирована на 15 декабря.

Компания друзей в возрасте от 27 до 43 лет, прибывшая на отдых из Екатеринбурга и Верхней Пышмы, 13 декабря отправилась в поездку на снегоходах от гостевого комплекса Ослянка House. Вскоре один из участников позвонил своей жене и сообщил об успешном достижении вершины и намерении начать спуск. После этого связь с группой прервалась, и на место размещения они не вернулись.

