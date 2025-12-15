Установлено место нахождения туристов, пропавших в Пермском крае

Удалось установить место нахождения группы туристов, которая пропала в районе Ослянки в Пермском крае, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно, сигнал мобильных телефонов, который удалось отследить, находится у реки Сухая. На место были отправлены спасатели.

Как отметил помощник волонтера-поисковика Сергей, пропавшие снегоходчики, вероятно, остановились в доме заброшенного населенного пункта Большая Ослянка.

«Одна из версий, что они могли застрять в болоте и уйти туда (имеется ввиду деревню Большая Ослянка). Поисковая группа сейчас отправилась туда», — рассказал Сергей.

Накануне в Пермском крае при катании на снегоходах в горах исчезла группа мужчин. В местном главке СК РФ установили, что туристы выехали из поселка Средняя Усьва. В этот же день двое вернулись в поселок. По факту исчезновения группы туристов возбуждено уголовное дело.

