Обе группы туристов, пропавшие на горе в Пермском крае, найдены

В Пермском крае удалось найти две группы туристов, которые пропали в районе горы Ослянка, сообщает Baza .

Первая пропавшая группа состоит из 13 человек, в ее составе — туристы в возрасте от 27 до 43 лет. Ранее сообщалось, что 13 декабря они выехали на снегоходах из поселка Средняя Усьва к горе Ослянка. Там они и пропали, перестав выходить на связь.

Их искали волонтеры, спасатели, полиция и местные жители. Также было возбуждено уголовное дело по факту бесследного исчезновения.

Все участники были найдены. Туристы провели в зимнем лесу двое суток. Предварительно, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Вторая группа состоит из шести человек (пять мужчин и одна женщина). Эти туристы также отправились в поход в район горы Ослянка 13 декабря. Они планировали вернуться на следующий день, но не вышли на связь.

Сейчас все пропавшие отправляются в безопасное место.

