В Орехово-Зуевском лесничестве проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия
На территории Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» продолжаются плановые санитарно-оздоровительные мероприятия, направленные на улучшение состояния лесов и обеспечение пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба администарции муниципалитета.
В настоящее время работы проходят:
- в Анциферовском участковом лесничестве — сплошная санитарная рубка у деревни Соболево на площади 0,9 гектара;
- в Орехово-Зуевском сельском лесничестве — уборка неликвидной древесины возле деревни Федотово на площади 9,8 гектара;
- в Зуевском участковом лесничестве — уборка неликвидной древесины вблизи автодороги А-108 на площади 1,5 гектара;
- в Ликинском участковом лесничестве — уборка неликвидной древесины у поселка Острово на площади 4,5 гектара.
Выборочная санитарная рубка завершена в Городищенском участковом лесничестве у садового товарищества «Лесная поляна» на площади 25,3 гектара.
Охрана лесов, очистка водоёмов и сбор вторсырья организуются в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.
«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.