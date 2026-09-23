В Орехово-Зуевском лесничестве проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия

сегодня в 17:28

На территории Орехово-Зуевского филиала ГАУ МО «Мособллес» продолжаются плановые санитарно-оздоровительные мероприятия, направленные на улучшение состояния лесов и обеспечение пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба администарции муниципалитета.

В настоящее время работы проходят:

в Анциферовском участковом лесничестве — сплошная санитарная рубка у деревни Соболево на площади 0,9 гектара;

в Орехово-Зуевском сельском лесничестве — уборка неликвидной древесины возле деревни Федотово на площади 9,8 гектара;

в Зуевском участковом лесничестве — уборка неликвидной древесины вблизи автодороги А-108 на площади 1,5 гектара;

в Ликинском участковом лесничестве — уборка неликвидной древесины у поселка Острово на площади 4,5 гектара.

Выборочная санитарная рубка завершена в Городищенском участковом лесничестве у садового товарищества «Лесная поляна» на площади 25,3 гектара.

Охрана лесов, очистка водоёмов и сбор вторсырья организуются в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.