Sukhoi Superjet 100 мог рухнуть в Подмосковье из-за проблем с двигателем
Оперслужбы: двигатель мог отказать у Sukhoi Superjet 100 в полете над Коломной
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В Подмосковье оперативные службы работают на месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100, который рухнул под Коломной из-за возможной проблемы с двигателем, пишет ТАСС.
Оперативные службы считают одной из причин, которая могла спровоцировать авиакатастрофу в Подмосковье, отказ двигателя.
Ранее в Минпромторге сообщили, что потерпевшее крушение воздушное судно не было полностью импортозамещенным. Точная причина происшествия будет названа позднее.
В Росавиации сообщили, что в обстоятельствах крушения самолета будет разбираться Межгосударственный авиационный комитет.