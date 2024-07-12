Sukhoi Superjet 100 мог рухнуть в Подмосковье из-за проблем с двигателем

сегодня в 16:38

Оперслужбы: двигатель мог отказать у Sukhoi Superjet 100 в полете над Коломной

В Подмосковье оперативные службы работают на месте крушения самолета Sukhoi Superjet 100, который рухнул под Коломной из-за возможной проблемы с двигателем, пишет ТАСС .

Оперативные службы считают одной из причин, которая могла спровоцировать авиакатастрофу в Подмосковье, отказ двигателя.

Ранее в Минпромторге сообщили, что потерпевшее крушение воздушное судно не было полностью импортозамещенным. Точная причина происшествия будет названа позднее.

В Росавиации сообщили, что в обстоятельствах крушения самолета будет разбираться Межгосударственный авиационный комитет.