Оставил часть ради дочки: в Волгограде судят военного, ушедшего со службы

Волгоградский гарнизонный военный суд рассматривает уголовное дело в отношении 34-летнего участника СВО, которого обвиняют в оставлении воинской части сроком больше месяца. По версии следствия, из отпуска он не вернулся из желания отдохнуть от службы, мужчина это отрицает и утверждает, что оставил часть ради 10-летней дочери, пишет V1.RU .

Мужчина является уроженцем Саратова, с 2012 года жил в поселке Светлый, где познакомился с будущей женой. Пара прожила вместе пять лет и в 2017 году развелась. За год до этого у них родилась дочь. В 2024 году мужчина заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО.

Во время отпуска дочь сообщила ему, что мать сильно болеет. Мужчина забрал девочку к себе и возил в школу. Из-за этого, по его словам, он не явился в часть 25 августа, когда отпуск закончился.

В сентябре экс-жену военного госпитализировали в тяжелом состоянии. Как следует из медицинской справки, у нее диагностировали двухстороннюю пневмонию, дыхательную недостаточность и синдром полиорганной недостаточности. Девочка также попала в больницу без сопровождения законного представителя. В итоге мать школьницы скончалась 22 сентября, после чего дочь забрал к себе боец СВО.

Теперь мужчина уверяет, что пытался решить вопрос через командование: подал рапорт об увольнении, но ответа не получил, затем обращался в Следственный комитет. В июне 2026 года он подал иск о признании бездействия командира незаконным. Суд иск частично удовлетворил и обязал рассмотреть рапорт.

27 июля мужчину задержали в Камышине — выяснилось, что он находится в розыске. Во время допроса он, по его словам, признал лишь факт неявки, но не умысел.

Адвокат военного считает, что злого умысла у его подзащитного не было: цель мужчины — забота о малолетнем ребенке, который остался без матери. По словам защитника, военнослужащий сообщал в часть, что заботится о дочери, а не уклоняется от службы. Сам мужчина говорит, что дочь сейчас живет с его новой супругой, и он не видится с ней уже третий месяц.

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