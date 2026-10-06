Над Краснодаром заметили странную белую точку в небе

Жители Краснодара заметили в небе странную белую точку. Видео опубликовал один из очевидцев, сообщает «Краснодар | Телетайп» .

«НЛО в Краснодаре. Странная белая точка, очень высоко, точно не самолет и не вертолет, они так не двигаются, в итоге поднялась вверх и исчезла», — рассказал автор видео.

В комментариях к публикации пользователи Сети предположили, что, скорее всего, автор ролика увидел обычный метеозонд.

Официальных комментариев по поводу увиденного пока не поступало.

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