Над Краснодаром заметили странную белую точку в небе
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Жители Краснодара заметили в небе странную белую точку. Видео опубликовал один из очевидцев, сообщает «Краснодар | Телетайп».
«НЛО в Краснодаре. Странная белая точка, очень высоко, точно не самолет и не вертолет, они так не двигаются, в итоге поднялась вверх и исчезла», — рассказал автор видео.
В комментариях к публикации пользователи Сети предположили, что, скорее всего, автор ролика увидел обычный метеозонд.
Официальных комментариев по поводу увиденного пока не поступало.
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