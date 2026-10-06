«Б****, медведь!»: лесной хищник напугал блогеров на Красной Поляне

На Красной Поляне в Сочи группа блогеров снимала ролик для соцсетей и пела песню «Ничего на свете лучше нету», когда сзади на дороге появился огромный медведь. Момент попал на видео, сообщает SHOT .

«Как будто мишка сзади… Реально медведь! Б****, медведь!» — закричала автор видео.

Испуганные люди сначала бросились бежать, но потом любопытство пересилило — они встали в стороне и начали снимать и фотографировать хищника, который приближался к ним.

«Смотри, прям по дороге идет! Смотри, какой хороший», — говорили за кадром девушки, снимавшиеся в первоначальном видео.

Медведь немного погулял по окрестностям, а затем убежал в сторону леса. О дальнейшей его судьбе ничего не сообщается. В результате встречи лесного хищника с людьми никто не пострадал.

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