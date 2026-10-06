Кристина Орбакайте посетила выставку в Нью-Йорке с 14-летней дочерью

Певица опубликовала кадры с ежегодной выставки, посвященной костюмам, в Instagram*.

«Ежегодная модная выставка в Метрополитен-музее названа „Costume Art“. Мы с Клавдией не пропускаем эти коллекции. А я решила присмотреться к костюмам для своего нового шоу», — отметила она.

Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте потратит около 80 млн рублей на ремонт затопленного пентхауса под Майами площадью 285 кв. м.

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