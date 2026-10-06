USD
Доллар США
85,71
0.92 %
EUR
Евро
96,03
0.73 %
CNY
Китайский Юань
12,80
1.18 %
GBP
Фунт стерлингов
113,32
0.71 %

Кристина Орбакайте посетила выставку в Нью-Йорке с 14-летней дочерью

Общество

Певица Кристина Орбакайте посетила Метрополитен-музей в Нью-Йорке  с 14-летней дочерью Клавдией.

Певица опубликовала кадры с ежегодной выставки, посвященной костюмам, в Instagram*.

«Ежегодная модная выставка в Метрополитен-музее названа „Costume Art“. Мы с Клавдией не пропускаем эти коллекции. А я решила присмотреться к костюмам для своего нового шоу», — отметила она.

Ранее сообщалось, что певица Кристина Орбакайте потратит около 80 млн рублей на ремонт затопленного пентхауса под Майами площадью 285 кв. м.

* Принадлежит компании Meta. Организация признана экстремистской и запрещена в РФ.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.