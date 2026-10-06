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Михальков: ставить окна после атаки в Солнечногорске начнут в ближайшее время

Спецоперация
1:47

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков заявил, что сотрудники администрации выезжают на места, которые пострадали после атаки БПЛА. Они фиксируют повреждения.

«В ближайшее время управляющие компании начнут устанавливать окна в пострадавших МКД», — написал Михальков в Telegram-канале.

Он попросил жителей региона не приближаться к обломкам беспилотников и подозрительным предметам, не трогать и не перемещать обломки. Нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить в 112.

Если пострадало имущество не стоит начинать уборку и устранение последствий до фиксации повреждений специалистами. При возникновении вопросов обращаться по телефону: 8(800) 201-67-47.

«Ситуация находится на постоянном контроле. Берегите себя и своих близких», — заключил Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество погибших во время одной из самых крупных атак беспилотников ВСУ на регион выросло до двух. В домодедовском Барыбине сотрудники МЧС нашли под завалами разрушенного частного дома 71-летнего жителя, также ранена женщина. Еще подтвердилась гибель 20-летнего молодого человека в Радумле.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всего в результате атаки пострадали девять человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил губернатор.

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