Михальков: ставить окна после атаки в Солнечногорске начнут в ближайшее время

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков заявил, что сотрудники администрации выезжают на места, которые пострадали после атаки БПЛА. Они фиксируют повреждения.

«В ближайшее время управляющие компании начнут устанавливать окна в пострадавших МКД», — написал Михальков в Telegram-канале.

Он попросил жителей региона не приближаться к обломкам беспилотников и подозрительным предметам, не трогать и не перемещать обломки. Нужно отойти на безопасное расстояние и позвонить в 112.

Если пострадало имущество не стоит начинать уборку и устранение последствий до фиксации повреждений специалистами. При возникновении вопросов обращаться по телефону: 8(800) 201-67-47.

«Ситуация находится на постоянном контроле. Берегите себя и своих близких», — заключил Михальков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество погибших во время одной из самых крупных атак беспилотников ВСУ на регион выросло до двух. В домодедовском Барыбине сотрудники МЧС нашли под завалами разрушенного частного дома 71-летнего жителя, также ранена женщина. Еще подтвердилась гибель 20-летнего молодого человека в Радумле.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всего в результате атаки пострадали девять человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил губернатор.

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