Эксперты оценили, как урожай 2026 года повлияет на цены в России

Урожай 2026 года не дает оснований ждать роста цен на овощи и фрукты сильнее обычного сезонного. Но стоимость продуктов зависит также от хранения, доставки и кредитов, сообщает kp.ru .

Минсельхоз ожидает около 140 млн тонн зерна — почти на уровне прошлого года. Прогноз по масличным превышает 35 млн тонн, по яблокам составляет 2,1 млн тонн: оба показателя станут рекордными. Оценки предварительные и касаются сельхозпредприятий и фермеров, без личных огородов. Точные данные появятся в феврале.

«По зерну и масличным можно ждать стабилизации цен или некоторого понижения. По сахару и крупам вероятна стабильность», — спрогнозировал директор Центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Российской академии народного хозяйства и госслужбы Анатолий Тихонов.

Урожай картофеля в организованном секторе оценивают в 8–8,1 млн тонн — на 5–6% ниже прошлогоднего. С учетом личных хозяйств сбор составит 16–17 млн тонн при потреблении 12–13 млн тонн. Дефицита эксперт не ожидает, но допускает подорожание к весне.

Овощи и яблоки также ждет сезонный рост цен. Его масштаб зависит от качества хранения, а импорт и государственное регулирование могут его сгладить. Мировые рынки сейчас не способствуют удорожанию зерна, но могут подтолкнуть вверх цены на растительное масло и сахар.

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