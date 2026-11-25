Россия и Ливия создали комиссию для расследования атаки на порт Бенгази

Россия и Ливия сформировали совместную следственную комиссию по делу об атаке на порт Бенгази, которую источник в ливийских структурах назвал украинской, сообщает RT .

Комиссии предстоит выяснить, какое оружие использовали нападавшие и кто организовал атаку. Корреспондент RT Мухаммад аль-Джазви отметил, что порт уже возобновил привычное движение судов.

Ранее аль-Джазви рассказал об атаке на торговое судно под флагом Мальты в районе Бенгази. Кроме того, ливийская армия пресекла две попытки нападения на российские суда.

По словам военных источников RT, при первой атаке военные перехватили четыре из шести украинских безэкипажных катеров класса MAGURA. На борту российского судна произошли взрыв и пожар. Во время второй попытки военные уничтожили украинский безэкипажный катер в море, до достижения цели.

Источники утверждают, что катера имели оборудование Starlink. По их предположению, их запустили с украинской базы в Ливии.

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