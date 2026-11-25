Россиянам рассказали, как создать максимально надежный пароль
Длинная комбинация из не связанных по смыслу слов поможет защитить аккаунт. Такой совет дал эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн, сообщает «Абзац».
Руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» назвал оптимальной длину пароля в 15 знаков. Каждый дополнительный символ увеличивает число вариантов, которые приходится перебирать программе для взлома.
«Подходящим вариантом может служить длинный пароль из пяти-шести случайных, не связанных по смыслу слов, например „тапок, облако, ректор, вилка, июль“. Человек запоминает ее как картинку, а программе приходится перебирать астрономическое число вариантов. Спецсимволы тоже помогают, но только если стоят в случайном месте. Программы для взлома давно знают человеческие привычки: заменить „а“ на „@“, „о“ на ноль, дописать в конце „!“ или год рождения», — уточнил Келлерманн.
Эксперт рекомендовал использовать отдельную комбинацию для каждого сервиса, менеджер паролей и двухфакторную аутентификацию — дополнительное подтверждение входа. При таком подходе менять пароль каждые 90 дней не потребуется: надежная комбинация может служить годами. Заменить ее нужно, если сервис сообщил о взломе или пароль появился на стороннем сайте.
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