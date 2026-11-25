Длинная комбинация из не связанных по смыслу слов поможет защитить аккаунт. Такой совет дал эксперт по защите персональных данных Александр Келлерманн, сообщает «Абзац» .

Руководитель ООО «Комитет по информационной и правовой безопасности» назвал оптимальной длину пароля в 15 знаков. Каждый дополнительный символ увеличивает число вариантов, которые приходится перебирать программе для взлома.

«Подходящим вариантом может служить длинный пароль из пяти-шести случайных, не связанных по смыслу слов, например „тапок, облако, ректор, вилка, июль“. Человек запоминает ее как картинку, а программе приходится перебирать астрономическое число вариантов. Спецсимволы тоже помогают, но только если стоят в случайном месте. Программы для взлома давно знают человеческие привычки: заменить „а“ на „@“, „о“ на ноль, дописать в конце „!“ или год рождения», — уточнил Келлерманн.

Эксперт рекомендовал использовать отдельную комбинацию для каждого сервиса, менеджер паролей и двухфакторную аутентификацию — дополнительное подтверждение входа. При таком подходе менять пароль каждые 90 дней не потребуется: надежная комбинация может служить годами. Заменить ее нужно, если сервис сообщил о взломе или пароль появился на стороннем сайте.

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