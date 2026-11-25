Автоэксперт рассказал пешеходам, как обезопасить себя на дорогах зимой
Зимой пешеходам следует выходить на зебру только после полной остановки автомобилей. Такой совет дал автоэксперт Дмитрий Попов, сообщает «Абзац».
Перед переходом дороги Попов посоветовал снять наушники и капюшон, посмотреть по сторонам. Он подчеркнул, что разметка не способна физически остановить машину: полагаться только на свою правоту опасно.
«Детям в школе настойчиво вешаем требования надевать на себя световозвращающие приспособления. А взрослые относятся к этому с предубеждением. Кроме этого, зима сопровождается снегопадом или снегом с дождем. Оптика глаза искажает восприятие расстояния при осадках. Кажется, что предметы находятся дальше, чем они есть на самом деле. Поэтому нужно правильно для себя понять и убедиться в том, что транспортное средство останавливается», — прокомментировал Попов.
Эксперт также рекомендовал носить яркую одежду со светоотражающими элементами, чтобы повысить безопасность на зимней дороге.
Ранее автоэксперт и юрист Лев Воропаев предупредил, что капюшоны сильно ограничивают боковое зрение и могут подвергнуть пешеходов опасности.
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