Зимой пешеходам следует выходить на зебру только после полной остановки автомобилей. Такой совет дал автоэксперт Дмитрий Попов, сообщает «Абзац» .

Перед переходом дороги Попов посоветовал снять наушники и капюшон, посмотреть по сторонам. Он подчеркнул, что разметка не способна физически остановить машину: полагаться только на свою правоту опасно.

«Детям в школе настойчиво вешаем требования надевать на себя световозвращающие приспособления. А взрослые относятся к этому с предубеждением. Кроме этого, зима сопровождается снегопадом или снегом с дождем. Оптика глаза искажает восприятие расстояния при осадках. Кажется, что предметы находятся дальше, чем они есть на самом деле. Поэтому нужно правильно для себя понять и убедиться в том, что транспортное средство останавливается», — прокомментировал Попов.

Эксперт также рекомендовал носить яркую одежду со светоотражающими элементами, чтобы повысить безопасность на зимней дороге.

Ранее автоэксперт и юрист Лев Воропаев предупредил, что капюшоны сильно ограничивают боковое зрение и могут подвергнуть пешеходов опасности.

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