сегодня в 12:25

Более 230 коммунальщиков вышли на уборку снега в Дмитровском округе

Сотрудники учреждения «ЖКХ и благоустройство» 25 ноября очищают Дмитровский округ после первого в этом году крупного снегопада, вызванного циклоном «Вилка». На уборку вышли более 230 человек.

В Дмитровском округе коммунальщики устраняют последствия снегопада. Более 230 сотрудников учреждения «ЖКХ и благоустройство» очищают внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные зоны, контейнерные площадки и подъезды к ним.

По словам директора коммунального предприятия Дмитрия Завалишина, к работам привлекли около ста единиц специальной уборочной и другой коммунальной техники. Снегопад, вызванный циклоном «Вилка», стал первым крупным в этом году.

Снег вывозят от остановок общественного транспорта, наземных пешеходных переходов, мест массового посещения людей, въездов на территорию больницы и других социально значимых объектов.

Коммунальщики также очищают дорожки и площадки парков, скверов и бульваров, приводят в порядок детские площадки, малые архитектурные формы и пространство вокруг них.

Текст и медиа — Евгений Рой.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.