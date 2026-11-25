Семейный психолог и сексолог Елена Гончарова объяснила, почему возраст не означает конец интимной жизни. Желание во многом зависит от отношений и доверия в паре, сообщает «Бриф24» .

«Первый миф — это то, что после 50 лет сексуальное желание исчезает. На самом деле либидо не привязано к конкретной цифре в паспорте. В зрелом возрасте очень многое зависит от того, какие отношения и какой уровень доверия есть в паре, а не от случайных импульсов, как это было в молодости», — пояснила эксперт.

Второе заблуждение — менопауза исключает удовольствие и оргазмы. По словам Гончаровой, снижение эстрогенов может вызывать сухость и повышать чувствительность слизистых, но способность испытывать оргазм сохраняется. Помочь могут лубриканты, а по рекомендации врача — гормональная терапия.

Третий миф — снижение эрекции означает конец половой жизни. Сексолог пояснила: мужчинам после 50 лет может требоваться больше времени и стимуляции для возбуждения, а также паузы между половыми актами.

Четвертый миф — зрелое тело не может быть сексуальным. По мнению психолога, стыд, страх осуждения и накопленные претензии часто мешают близости. Открытый разговор о переменах в теле и желаниях помогает вернуть доверие.

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