В Балашихе проведут музыкальный вечер о Макарове и Шостаковиче

Вечер объединит рассказ о жизненном пути фотокорреспондента Олега Макарова и творческом наследии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В сентябре 2026 года исполнилось 120 лет со дня рождения композитора.

Гостям представят выставку фотографий Олега Макарова. Большая часть экспозиции посвящена процессу создания и анализа музыки Шостаковича, его тесной связи с сыном Максимом — репетициям, общению и выступлениям. Также посетители увидят фотоматериалы о жизни композитора в осажденном Ленинграде в первые месяцы войны, во время создания Ленинградской симфонии.

В программу войдут видеоряд о творчестве Шостаковича — от первых партитур до признанных шедевров — и отрывки из документальных фильмов с редкими свидетельствами работы двух мастеров. Прозвучат фрагменты произведений композитора.

Автор и ведущая вечера — заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, член союза журналистов Подмосковья Марина Чернова. Она поделится своими размышлениями.

Музей находится по адресу: Московская область, Балашиха, проспект Ленина, 10. Возрастное ограничение — 12+.

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