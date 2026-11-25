В Балашихе проведут музыкальный вечер о Макарове и Шостаковиче
Фото - © Фото: Балашихинский историко-художественный музей
Балашихинский историко-художественный музей 3 декабря в 16:00 проведет творческий вечер виртуального концертного зала «В мире музыки Олега Макарова», сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Вечер объединит рассказ о жизненном пути фотокорреспондента Олега Макарова и творческом наследии Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. В сентябре 2026 года исполнилось 120 лет со дня рождения композитора.
Гостям представят выставку фотографий Олега Макарова. Большая часть экспозиции посвящена процессу создания и анализа музыки Шостаковича, его тесной связи с сыном Максимом — репетициям, общению и выступлениям. Также посетители увидят фотоматериалы о жизни композитора в осажденном Ленинграде в первые месяцы войны, во время создания Ленинградской симфонии.
В программу войдут видеоряд о творчестве Шостаковича — от первых партитур до признанных шедевров — и отрывки из документальных фильмов с редкими свидетельствами работы двух мастеров. Прозвучат фрагменты произведений композитора.
Автор и ведущая вечера — заслуженный работник культуры РФ, кандидат педагогических наук, член союза журналистов Подмосковья Марина Чернова. Она поделится своими размышлениями.
Музей находится по адресу: Московская область, Балашиха, проспект Ленина, 10. Возрастное ограничение — 12+.
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