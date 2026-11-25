Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 12:14

В Подмосковье более 3 тыс единиц техники убирают снег

Коммунальные службы Московской области задействовали более 3 тыс. единиц техники и 8 тыс. дворников для уборки снега, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Снегопад в Московской области продолжается с 24 ноября. Муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий прометают дворы, расчищают тротуары и проводят противогололедную обработку.

Техника вышла на уборку с 4:00 утра. Более 3 тыс. машин задействованы в сплошном прометании и противогололедной обработке дорог и тротуаров. С 6:00 к расчистке входных групп, пешеходных дорожек и дворов приступили 8 тыс. дворников.

В первую очередь службы очищают подходы к подъездам домов, остановкам и социальным объектам, а также муниципальные дороги с интенсивным движением и автобусными маршрутами.

Центр содержания территорий ежечасно контролирует уборку с помощью камер системы «Безопасный регион». В министерстве напомнили о необходимости оставлять проезжую часть дворов свободной от личного транспорта, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.