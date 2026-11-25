В Подмосковье более 3 тыс единиц техники убирают снег
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Коммунальные службы Московской области задействовали более 3 тыс. единиц техники и 8 тыс. дворников для уборки снега, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Снегопад в Московской области продолжается с 24 ноября. Муниципальные бюджетные учреждения по содержанию территорий прометают дворы, расчищают тротуары и проводят противогололедную обработку.
Техника вышла на уборку с 4:00 утра. Более 3 тыс. машин задействованы в сплошном прометании и противогололедной обработке дорог и тротуаров. С 6:00 к расчистке входных групп, пешеходных дорожек и дворов приступили 8 тыс. дворников.
В первую очередь службы очищают подходы к подъездам домов, остановкам и социальным объектам, а также муниципальные дороги с интенсивным движением и автобусными маршрутами.
Центр содержания территорий ежечасно контролирует уборку с помощью камер системы «Безопасный регион». В министерстве напомнили о необходимости оставлять проезжую часть дворов свободной от личного транспорта, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.
«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.