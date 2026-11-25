Украшать дом к Новому году лучше примерно 17–20 декабря, чтобы сохранить радость до праздника. Такую рекомендацию дала клинический психолог Анастасия Грачева.

Она объяснила, что из-за гедонистической адаптации — привыкания — елка со временем становится обычным предметом интерьера. По ее мнению, установка в ноябре может привести к усталости от украшений еще до праздника. Другая ошибка — использовать весь декор сразу.

«Достать коробку, повесить все игрушки за один вечер, включить все гирлянды, как бешеная дискотека, и оставить на месяц. Мозг получает передоз впечатлений в один день, а потом ему просто не за что зацепиться, никакой интриги», — пояснила психолог в эфире радио Sputnik.

Она посоветовала украшать дом постепенно: сначала поставить елку, затем добавить гирлянды, шары и новую игрушку. Огоньки лучше включать по вечерам как сигнал к отдыху, а не оставлять круглосуточно. Дополнить атмосферу можно ароматами пихты, мандаринов или корицы.

Грачева также предостерегла от попыток справиться со стрессом с помощью декора: при выгорании он может раздражать. Если елка уже надоела, психолог предложила переставить ее или поменять местами несколько шариков.

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