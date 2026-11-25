Треть участниц опроса ценят искренние слова благодарности и признания в любви от детей, почти столько же — заботу о здоровье и самочувствии. Знаки внимания в День матери приятны 47% респонденток, а 37% придают празднику особое значение и расстраиваются без поздравлений. Еще 16% больше ценят повседневное внимание близких.

Поздравления от мужа получают 53% опрошенных, четверти приходится напоминать супругу о празднике. Лучшим подарком от него 51% назвали помощь по дому и с детьми. Совместной поездке или выходу в свет обрадовались бы 27%, украшениям — 16%, одежде и аксессуарам — 9%, косметике и парфюмерии — 8%.

Половина мам хранит детские рисунки, открытки и аппликации, 46% — фотографии и семейные коллажи, треть — поделки из сада или школы. Чаще всего дети дарят цветы — об этом сообщили 32% участниц. По 30% получают самодельные и магазинные подарки. Среди получавших покупной подарок 52% считают, что ребенок потратил не более 3 тыс. рублей.

Отмечать праздник планируют две трети опрошенных: 35% — в узком семейном кругу, 29% — с близкими родственниками. Среди тех, кто не празднует, главная причина — нехватка времени; 17% из них все же ждут сюрприза.

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