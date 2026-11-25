Еще 19% респондентов намерены поздравить родственников и друзей, 18% добавят в список коллег. Лишь 2% хотят купить подарки всем родственникам и знакомым. В исследовании участвовали 2,3 тыс. совершеннолетних из всех регионов России.

По 28% опрошенных планируют потратить до 5 тыс. рублей и от 5 тыс. до 10 тыс. рублей. Бюджет от 10 тыс. до 20 тыс. заложили 16%, от 20 тыс. до 35 тыс. — 9%, свыше 50 тыс. — 6%. Год назад от подарков отказались 9%, а больше 50 тыс. рублей потратили 8%.

Большинство (69%) оплатят покупки из текущих доходов, 14% используют накопления, 8% — премии или дополнительные доходы. Еще 7% воспользуются кредитами.

В начале декабря подарки начинают покупать 31%, во второй половине ноября — 29%, во второй половине декабря — 20%. За несколько дней до праздника закупаются 14%, в течение года — 6%.

При выборе 29% учитывают бюджет, 27% — практическую пользу, 26% — пожелания получателя. Оригинальность важна для 7%, акции и скидки — для 6%, качество и надежность — для 2%.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.