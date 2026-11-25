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Врач объяснил, почему к концу года чаще возникает депрессия

Короткий световой день, дефицит питательных веществ и предновогодний стресс могут способствовать депрессии, рассказал кандидат медицинских наук, врач-элементолог Андрей Скальный, сообщает Газета.ru .

По словам специалиста, нехватка солнца меняет суточные биоритмы. Дефицит витамина D замедляет обменные процессы, усиливает утомляемость и снижает энергию. Недостаток витаминов группы B влияет на питание нервной системы, скорость мышления и уровень напряжения.

Врач также отметил роль аминокислот: таурин поддерживает обмен веществ, глицин — работу мозга, триптофан помогает нервной системе переключаться на отдых, а глутамин участвует в передаче нервных импульсов.

Скальный рекомендовал следить за обеспеченностью калием, магнием, фосфором, марганцем, медью, йодом и кобальтом. Эти элементы участвуют в нервно-мышечной работе, защите нервных волокон, выработке энергии, поддержании памяти, внимания и кроветворении.

Предновогодняя суета и подведение итогов тоже могут вызывать стресс и тревогу. Врач подчеркнул, что причины упадка сил, выгорания и склонности к депрессии различаются, поэтому подход к их решению должен быть комплексным и индивидуальным.

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