Откинуло под грузовик: смертельное ДТП попало на видео в Кузбассе

Опубликовано видео страшной аварии в Кузбассе, в которой столкнулись две легковушки. В результате погиб один человек, сообщает ГУ МВД России по региону.

ДТП произошло в среду около 9:00 на 207 километре автодороги Р-255 «Сибирь» в Топкинском округе. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda, нарушая правила, выехал на встречку и совершил столкновение с Hyundai Solaris. В результате последняя машина от удара улетела под колеса грузовика.

Жуткие кадры с моментом столкновения появились в Сети. На видео изображено, как Honda вылетает на встречку и врезается в Hyundai Solaris. Первая машина после удара улетела в кювет, а вторая столкнулась с грузовиком.

В результате ДТП водитель Hyundai Solaris погиб на месте. Мужчина, который был за рулем Honda, получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В ведомстве призвали водителей учитывать дорожные и метеорологические условия при выборе скоростного режима, строго соблюдать правила ПДД, держать дистанцию и отказаться от опасных маневров.

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