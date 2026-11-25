Почти как ЕГЭ: вузы смогут учитывать интегральные оценки по музыке и ИЗО

Интегральные оценки по музыке и изобразительному искусству планируют учитывать при поступлении в вузы. Среди способов оценивания рассматривают собеседование, проект и портфолио, сообщает kp.ru .

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что новый подход поможет повысить статус творческих предметов. Сейчас итоговые оценки по ним идут в аттестат за девятый класс, но сами дисциплины не входят в перечень выпускных экзаменов

«Итоговые оценки по музыке и ИЗО выставляются в 8-м классе, но, согласно приказу Минобрнауки РФ № 821, у каждого вуза есть возможность добавлять абитуриентам баллы за индивидуальные достижения для профильных учебных заведений, и тогда эти оценки станут востребованными при поступлении, а не останутся только принадлежностью портфолио обучающегося», — объяснил ректор Московского педагогического государственного университета, академик Российской академии образования Алексей Лубков.

По его словам, для каждого из двух предметов введут отдельную интегральную оценку. Специалисты разработают критерии и проведут апробацию. Помимо знаний и навыков, школы будут учитывать творческий рост: личное осмысление искусства, участие в коллективной работе и индивидуальные достижения.

Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предлагал учитывать интегральную оценку при поступлении не только по творческим дисциплинам. Участники обсуждения сомневались в объективности такого подхода.

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