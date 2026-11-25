Зарплата, качества начальника и стабильность компании стали главными критериями выбора работы для россиян. Это показал опрос сервиса hh.ru, сообщает Газета.ru .

На оплату труда ориентируются 86% опрошенных, на личность руководителя — 74%, на стабильность работодателя — 64%. В исследовании участвовали почти 6 тыс. россиян.

Возможности обучения и профессионального развития важны для 49% респондентов, понятные обязанности — для 48%, карьерный рост — для 44%. Гибкий график отметили 37%, интересные задачи — 32%, социальный пакет — 28%, удаленную или гибридную работу — 23%.

Личность начальника важна для соискателей всех возрастов. Этот критерий выбрали 78% участников 35–44 лет, 77% молодежи 18–24 лет, 73% респондентов 45–54 лет и 70% кандидатов старше 55 лет. Среди административных специалистов показатель достиг 83%, в сфере финансов, бухгалтерии и аудита — 82%.

Стабильность компании особенно ценят сотрудники логистики, закупок и снабжения — 76%, а также производственные специалисты — 73%. Представители творческих профессий, дизайна и медиа чаще среднего выбирают интересные задачи: их отметили 52% против 32% по всей выборке. Гибкий график важен для 49% специалистов творческих направлений.

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