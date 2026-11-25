В блоге Центра реабилитации животных в соцсети рассказали жуткую историю. Пожилой хозяин умер, в запертом доме осталась его жена, которая была не в себе, и орава кошек, от голода начавших кусать труп.

«Сколько они пробыли закрытыми — неизвестно, когда полиция приехала, сказали, что труп погрызен… Видимо от голода кошки пытались кусать умершего хозяина», — отметили в центре.

Также там жила собака во дворе, но ее подкармливали соседи плюс она могла найти пропитание на улице, а за кошками никто не смотрел. Девушка, которая приехала подкормить животных хотела найти еще одну собаку, которая там должна была быть в доме, но ее нигде не видели, она пропала.

На видео из дома показано, что животные очень худые грязные и пугливые, дом замусорен. Плюс соседи грозятся кошек отравить.

Пользователи призвали распространить видео, найти животным новых хозяев, помочь всем.

«Образцовая хтонь», — прокомментировал один из подписчиков.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.