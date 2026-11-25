Генерал-майор запаса Андрей Гаглоев предложил вспомнить советский опыт и привлекать офицеров на пенсии к преподаванию основ безопасности и защиты Родины, сообщает ОТВ-Екатеринбург .

В программе «Акцент» обсудили преподавание курса в 8–11 классах. Начальная военная подготовка занимает 50% учебных часов. Глава Свердловской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров Андрей Гаглоев отметил, что военная пенсия помогала бывшим офицерам решать материальный вопрос при работе в школе.

«По опыту советских времен преподавателями ОБЖ шли старшие офицеры, майоры, подполковники, которые выходили на пенсию. Он получал военную пенсию и работал учителем в школе, материальная сторона была более-менее закрыта. Если взять мальчишку, надо очень тонко подходить, надо с ним работать, психологи должны проверять и педагоги настоящие, может ли он вообще что-то детям донести», — рассказал он.

Председатель Совета ветеранов Екатеринбурга Евгений Мишунин указал на нехватку преподавателей и ошибки при обучении строевому шагу. По его мнению, небольшая зарплата затруднит привлечение участников специальной военной операции.

Гаглоев также подчеркнул: курс не должен сводиться к сборке и разборке автомата. Важнее дать школьникам представление о службе, воинских уставах, дисциплине и строевой подготовке.

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