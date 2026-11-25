75-й международный конкурс красоты проходил в Пуэрто-Рико. Россию на нем представляла 21-летняя модель из Тюмени Александра Сташкевич. Девушка уверено прошла в полуфинал и поразила всех своим образом Золотой рыбки по мотивам сказки Александра Пушкина во время выхода на подиум в национальных костюмах.

Однако войти в топ-30 участниц конкурса российская красотка не смогла. Борьба за титул «Мисс Вселенная» на этом завершилась для Александры.

В финале обладательницей заветной короны стала Дженнифер Баррето из Пуэрто-Рико. Победительница расплакалась на сцене от счастья.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.