Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил серийный выпуск комплексных блоков для внутренних систем водоснабжения и канализации. Их применение позволяет на 80–90% ускорить сборку инженерных систем в новостройках. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что в городе созданы благоприятные условия для развития современных производств и привлечения инвестиций по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

«В ОЭЗ для строительной отрасли и нужд жилищно-коммунального хозяйства выпускают композитные материалы, термометры для учета тепловой энергии, оборудование предварительной очистки сточных вод от механических загрязнений. Еще один резидент запустил производство комплексных блоков для внутренних систем водоснабжения и канализации. Инженерные узлы собираются на заводе в единый каркас и доставляются на стройплощадку. Это позволяет монтировать блоки на объекте всего за 10–20 минут», — отметил Максим Ликсутов.

Выпуском занимается компания «Комбинат инновационных технологий — МонАрх». Производственную линию запустили в конце 2025 года, с тех пор предприятие изготовило свыше 1,3 тысячи инновационных изделий. Текущие мощности рассчитаны на 20 узлов водоснабжения в сутки, однако при необходимости выпуск можно нарастить до 40.

На стройплощадке специалистам остается лишь закрепить конструкцию и подсоединить ее к магистральным трубопроводам. Такой подход ускоряет сдачу жилых домов и снижает риск ошибок, вызванных человеческим фактором при ручной разводке труб.

Помимо этого, в 2026 году компания нарастила выпуск крупногабаритных железобетонных модулей для строительства жилых домов, социальных и административных зданий. Производство выросло в 2,5 раза — с 4 до 10 единиц в день.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что благодаря технологии крупномодульного строительства, развиваемой резидентом ОЭЗ «Технополис Москва», жилой дом почти на 90% собирается в заводских условиях. На предприятии создают крупногабаритный модуль с окнами, фасадами, внутренними инженерными системами и базовой отделкой — по сути, почти готовую квартиру площадью до 100 кв. м.

Развитием ОЭЗ «Технополис Москва» занимается столичный Департамент инвестиционной и промышленной политики. В 2026 году особая экономическая зона отмечает 20-летие со дня основания. За два десятилетия проект прошел путь от стартовой площадки для инновационных проектов до ключевого хаба отечественной промышленности и центра притяжения компаний, определяющих технологический суверенитет России. Сегодня на 10 площадках ОЭЗ «Технополис Москва» общей площадью 430 га работают более 250 высокотехнологичных предприятий в таких стратегических направлениях, как микроэлектроника, приборостроение, биомедицина, IT и робототехника.

Москва последовательно развивает промышленную инфраструктуру для высокотехнологичных предприятий. Городские решения помогают компаниям наращивать выпуск продукции и запускать инновационные производства, что вносит вклад в реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».