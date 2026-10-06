Открыл огонь из травмата: подробности ссоры иностранцев с похищением в Москве
Появились подробности ссоры иностранцев в Москве с похищением. Все дело в громкой музыке оппонентов и наличии у пострадавшего травматического пистолета, сообщает Telegram-канале «112».
Местный житель услышал из окна, как в машине громко играет музыка, вышел на балкон и начал кричать и кидаться в нее вещами.
Находившиеся в машине 4 человека попросили его выйти, «раз он такой смелый». Тот вышел с травматическим пистолетом и сразу стал стрелять.
Любители громкой музыки скрутили его, обезоружили, после чего уехали.
Нападавших задержали. Все участники конфликта написали заявления в полицию.
Ранее сообщалось, что в Москве полицейские освободили иностранца, которого после уличной драки насильно увезли в багажнике автомобиля такси. Конфликт произошел ночью во дворе жилого дома на улице Юных Ленинцев.
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