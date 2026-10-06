Похищение после драки в Москве: избитого иностранца нашли в багажнике такси

В Москве полицейские освободили иностранца, которого после уличной драки насильно увезли в багажнике автомобиля такси. Конфликт с участием шести человек произошел ночью во дворе жилого дома на улице Юных Ленинцев, сообщает РЕН ТВ .

После потасовки несколько мужчин и девушка силой затолкали одного из оппонентов — 27-летнего парня — в багажное отделение машины, а затем скрылись. Утром сотрудники полиции задержали одного из вероятных участников нападения. Тот указал место стоянки автомобиля.

Транспортное средство обнаружили между Волгоградским проспектом и Волжским бульваром. В салоне сидел 21-летний водитель, а в багажнике — избитый пострадавший.

Его с травмами экстренно доставили в больницу. По предварительным сведениям, мотивом расправы стала месть. Один из нападавших утверждал, что мужчина якобы совершил насилие над девушкой, после чего ее родственники решили наказать обидчика силой.

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