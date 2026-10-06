В Венесуэле НПЗ «Кардон» приостановил работу из-за возгорания

Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Кардон» на северо-западе Венесуэлы приостановил работу из-за возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

НПЗ находится в северо-западном штате Фалькон.

По словам очевидцев, было видно пламя и дым. Отмечается, что огонь взят под контроль, два сотрудника предприятия эвакуированы.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Венесуэлой, которое предусматривает переход более 65 млрд баррелей нефтяных резервов под контроль США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.