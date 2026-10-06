В Венесуэле НПЗ «Кардон» приостановил работу из-за возгорания
Нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Кардон» на северо-западе Венесуэлы приостановил работу из-за возгорания, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
НПЗ находится в северо-западном штате Фалькон.
По словам очевидцев, было видно пламя и дым. Отмечается, что огонь взят под контроль, два сотрудника предприятия эвакуированы.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Венесуэлой, которое предусматривает переход более 65 млрд баррелей нефтяных резервов под контроль США.
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