Московское областное УФАС возбудило дело против ООО «Агроторг»

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Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России возбудило дело против ООО «Агроторг» из-за признаков нарушения закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В управление поступила жалоба на рекламное письмо, которое заявитель получил по электронной почте. Письмо содержало рекламу сети продуктовых магазинов.

После рассмотрения обращения ведомство выявило признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе. Речь идет о распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента.

Если ведомство установит вину ООО «Агроторг», компании грозит штраф по статье 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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